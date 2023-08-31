التطبيق المحمول للبوابة الجغرافية للاستثمار: AURS.GEO.INVEST

يتيح التطبيق المحمول" AURS.GEO.INVEST " للبوابة الجغرافية للاستثمار، الذي أنشأته الوكالة الحضرية للرباط - سلا ، بفضل لوحة القيادة الخاصة به:

- قراءة شاملة للعرض الإقليمي لمناطق النشاط الاقتصادي مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار. يتم ذلك من خلال استخدام خرائط تفاعلية وأدوات تحليل متعددة المعايير التي تلخص مشهد الاستثمار داخل المجال الترابي للرباط -سلا.

- إجراء تحقيقات وأبحاث مع احتياجات كل مستثمر، بما في ذلك الطابع والوظيفة المطلوبة (الاقتصادية، السياحية، التجارية، الخدمات، معدل التقييم)، حجم الاستثمار، إمكانية البناء، المساحة، ومعدل التخصص أو التنوع، الموقع، وغيرها.

بالإضافة إلى هذه الوظائف الرئيسية، يقدم هذا التطبيق أيضًا الوظائف التالية:

- عرض الرسوم البيانية (عرض إقليمي، استثمار صناعي، سياحي، تجاري، الخ).

- الولوج إلى خدمة مذكرة المعلومات التعميرية.

- الولوج إلى منصة المركز الجهوي للاستثمار.

- الولوج إلى منصة الرخص.

- استقصاء وقياس مستوى الرضا.