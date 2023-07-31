الوكالات الحضرية بجهة الدار البيضاء- سطات تخصص شباكا بمطار محمد الخامس لتدارس ملفات الجالية

خصصت الوكالات الحضرية لكل من برشيد- بنسليمان، وسطات، والجديدة - سيدي بنور (جهة الدار البيضاء-سطات) رواقا خاصا بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء لاستقبال مغاربة العالم بهدف دراسة ملفاتهم واطلاعهم على مختلف الخدمات المرتبطة بالتعمير والبناء التي تقدمها هذه المؤسسات.



وأفاد بلاغ للوكالة الحضرية لبرشيد- بنسليمان أن هذا الرواق، المنظم على شكل شباك، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين ظروف استقبال مغاربة العالم ومواكبة مقامهم بأرض الوطن، وكذا تطبيقا لمضامين دورية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الداعية إلى مواكبة مغاربة العالم.



وأضاف البلاغ أنه تعزيزا لمنهجية القرب والتواصل مع الجالية الوطنية التي دأبت عليها الوزارة ومن خلالها الوكالات الحضرية سيستمر العمل بهذا الشباك إلى غاية 18 غشت 2023 تحت شعار "الوكالات الحضرية في خدمة مغاربة العالم".



وموازاة مع ذلك، تخصص الوكالات الحضرية الثلاث، بالمقرات الرئيسية لها طيلة شهري يوليوز وغشت، خلية خاصة مكلفة بدراسة طلبات مغاربة العالم والنظر في تظلماتهم، بهدف التفاعل الايجابي مع مقترحاتهم ومواكبتهم التقنية والقانونية أثناء تنزيل مشاريعهم.



ومع: 31 يوليوز 2023