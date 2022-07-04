التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم ورسالة نوايا بين المغرب وسنغافورة

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة، السيد فيفيان بالاكريشنان، اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بموجب المادة 6 من اتفاق باريس، وكذا رسالة نوايا بين وزارتي شؤون خارجية البلدين.

وأعرب الجانبان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، عن نيتهما التعاون في مجال ائتمان الكربون، في إطار الفقرة الثانية من المادة 6 من اتفاق باريس، وكذا تعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.

وسيشمل التعاون بين المغرب وسنغافورة، بموجب هذه المذكرة، بالأساس، تبادل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات والتجارب في مجال ائتمان الكربون، مثل الأطر التنظيمية الوطنية وسياسات التدبير وتطوير أنشطة وموارد التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

وفي ما يتعلق برسالة النوايا، أعرب الوزيران عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال توطيد القدرات والمساعدة التقنية.

كما أعربا عن عزمهما مواصلة المحادثات من أجل إبرام مذكرة تفاهم بغية توفير الخدمات التقنية في المجالات المتفق عليها بشكل مشترك لفائدة البلدان الإفريقية.

و.م.ع 04/07/2022