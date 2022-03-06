التوقيع بسلا على اتفاقيات شراكة تروم النهوض بالرياضة المدرسية وكرة القدم النسوية على الخصوص

ترأس السيد شكيب بنموسى ،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، يوم السبت بسلا، حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والجامعة ومؤسسة "Sports Education Solutions".

وتهم هذه الاتفاقية ،الموقعة على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف المنتخب الوطني المدرسي الفائز بلقب البطولة الإفريقية المدرسية لكرة القدم النسوية، تطوير الرياضة المدرسية في مجال كرة القدم، وإرساء مسارات رياضة-ودراسة مخصصة لكرة القدم بشكل عام وكرة القدم النسوية بشكل خاص.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية شراكة ،في إطار تفعيل هذه الاتفاقية، وذلك من خلال إحداث مراكز لممارسة كرة القدم بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات الدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة "Sports Education Solutions" ، ممثلة في شخص مؤسسيها ،بهية عالي الهمة ويونش شكار.

وأشار السيد بنموسى ،بالمناسبة، إلى أن وزارته تولي أهمية كبيرة للرياضة المدرسية في خططها الاستراتيجية من خلال ضمان الممارسة الرياضية لجميع التلاميذ والتلميذات، وعبر اقتراح عرض رياضي غني ومتنوع يغطي العديد من التخصصات الرياضية.

وشدد على أن مسار "رياضة ودراسة" هو ثمرة شراكة جمعت بين الوزارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة "Sports Education Solutions، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في هذا المشروع لاكتشاف المواهب الجديدة.

من جانبه ،أشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها تجسد نجاح مسار "رياضة ودراسة" الذي راهنت عليه الجامعة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

من جهتها، أشارت السيدة بهية عالي الهمة، المؤسسة المشتركة ل "SPORTS EDUCATION SOLUTIONS"، إلى إرادة المؤسسة في الالتزام بتطوير وتوسيع الممارسة النسوية للرياضة للمساهمة في الاندماج الاجتماعي للفتيات، وخاصة المنحدرات من المناطق القروية.

وأوضحت أن عمل المؤسسة يهدف أيضا إلى محاربة الهدر المدرسي وتنمية المواهب الكروية النسوية، مضيفة أنه سيتم إطلاق قافلة وطنية للترويج لكرة القدم النسوية والتي ستعبر مختلف مناطق التراب الوطني مستقبلا.

وخلصت إلى أن المشوار المتميز للمنتخبين المدرسيين ذكورا وإناثا في البطولة الإفريقية دليل على الأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة من أجل تطوير كرة القدم في المغرب.

ومع 05/03/2022