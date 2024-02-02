التوقيع على اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (DIGITAL LAB)، من أجل ابتكار موارد رقمية موجهة إلى مكونات المنظومة التربوية.



وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير، إرساء مختبر رقمي موجه الى مختلف مكونات منظومة التربية والتعليم من أجل النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردودية المؤسسات التعليمية، وكذا إغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي.



وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن إرساء هذا المختبر يعد الأول من نوعه بالمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.



وأوضح أن هذا المختبر الرقمي يعتبر منصة للتعاون ستمكن من تعزيز انخراط الشركاء في تطوير حلول رقمية أساسية تلبي الاحتياجات المتعلقة بتنزيل الإصلاح، مع المساهمة في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية في مجال التربية والتكوين، وجعلها ركيزة ومحفزا لتسريع التنمية.



وسجل الوزير أن هذه المنصة ستمكن من تطوير حلول رقمية لتعزيز أثر الإصلاح، توفر حلولا للأستاذ لمساعدته في التدريس ومتابعة التقدم الفردي لكل تلميذ، وحلولا للتلميذ من خلال توفير محتويات يمكن استخدامها لأغراض التدارك الشخصي والمراجعة، وحلولا للمؤسسة لتسهيل التدبير وتحسين الجودة، ثم حلولا للحكامة من خلال تعزيز وتسريع تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة.



من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة التربية والتكوين، وتجويد خدماتها من خلال تمكين الشركات الناشئة من المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من خارطة الطريق 2022-2026.



من جهة أخرى، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير أن الصندوق سيعمل من خلال هذه الاتفاقية على وضع آليات التمويل لدعم المقاولات الناشئة، عبر احتضان مجموعة من الشركات الناشئة المغربية ومواكبتها وتطويرها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، وتحفيز بيئة تكنولوجية تنافسية، وكذا خلق دينامية اقتصادية لدى الفاعلين الشباب.



ويعتبر المختبر الرقمي (DIGITAL LAB) منصة لتطوير حلول رقمية تركز على الجانب البيداغوجي وعلى الارتقاء بالتعلمات والحد من الهدر المدرسي، وتوجيه جهود البحث في المجال الرقمي والحلول المبتكرة نحو التلميذ والأستاذ والمؤسسة، وتطوير الأنظمة المعلوماتية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن تشجيع البحث والابتكار بمساهمة الكفاءات الصاعدة.



ومع: 02 فبراير 2024