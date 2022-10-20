التوقيع على مذكرة تفاهم بين وسيط المملكة ومفوضة حقوق الإنسان (الأمبودسمان) بأذربيجان

وقع وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مفوضة حقوق الإنسان (الأمبودسمان) بجمهورية أذربيجان، السيدة سابينا ألييفا، تشكل إطارا مرجعيا للتعاون والشراكة يتيح تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين.



وأفاد بلاغ لوسيط المملكة أن هذه المذكرة، التي تم توقيعها بموازاة مع أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بباكو ما بين 19 و20 أكتوبر الجاري حول "دور مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تعكس الحرص على التجاوب مع ما يرد على كل مؤسسة على حدة من شكايات وتظلمات تهم مواطني الدولتين فيما يكون لهم من قضايا مع إدارة الدولة الأخرى.



وأبرز أن هذه المذكرة تندرج في إطار ما دأبت عليه مؤسسة وسيط المملكة من إيجاد السبل الكفيلة لتقديم المساعدة للمواطنين وخاصة مغاربة العالم، في ما قد يكون لهم من حقوق مشروعة لدى إدارات الدول الأجنبية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤتمرين اعتبروا في إعلانهم المشترك لمؤتمر باكو الدولي، أن مذكرة التفاهم التي وقعها وسيط المملكة المغربية مع مفوضة حقوق الإنسان (الأمبودسمان) بجمهورية أذربيجان، آلية مهمة ستسهم بشكل فعال في حماية حقوق الإنسان والتعاون في مجال الأعمال التجارية بين الطرفين.



ومع: 20 أكتوبر 2022