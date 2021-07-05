الجلسات العامة المزمع عقدها قبل اختتام الدورة البرلمانية محور اجتماع مكتب مجلس المستشارين

شكلت الجلسات العامة المزمع عقدها قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية محور الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس المستشارين، يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.

وأوضح بلاغ لمكتب مجلس المستشارين أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، في مستهل هذا الاجتماع، عند سيناريوهات الجلسات العامة المزمع عقدها قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تقرر عقد جلسة عامة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية التي أجرتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 نونبر 2020 ومن 6 إلى 12 دجنبر 2020 للوقوف على "وضعية قطاع الصحة بجهة فاس-مكناس"، وذلك يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل (يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال)، وجلسة عامة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "إصلاح التغطية الاجتماعية" (يوم الخميس 15 يوليوز 2021).

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يضيف المصدر ذاته، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021.

أما على مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ثلاثة نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، فقد وافق مكتب المجلس على اقتراح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تنظيم زيارة ميدانية لفائدة أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية لقطب صناعة الطائرات بالدار البيضاء.

ومع:05/07/2021