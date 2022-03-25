الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي .. الوفد البرلماني المغربي يعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي عدد من الدول المشاركة

عقد رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي والوفد المرافق له ، على هامش مشاركته في أشغال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إندونيسيا ، لقاءات ثنائية مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة من كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا ومالطا والبحرين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب ، يوم الخميس، أن المباحثات التي جرت بحضور سفير صاحب الجلالة بجمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة ، تمحورت حول العلاقات المتميزة القائمة بين برلمان المملكة المغربية وبرلمانات هذه الدول والمبنية على الصداقة والاحترام المتبادل والدفاع عن المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية والجهوية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا تعزيز التواصل والحوار بين البرلمانيين في مختلف المحافل لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأضاف البلاغ أن المباحثات تمحورت أيضا حول تطورات قضية الصحراء المغربية ، بحيث نوه السيد راشيد الطالبي العلمي بموقف هذه الدول من قضية الصحراء المغربية . وقدم رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، بالمناسبة، توضيحات حول مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من جانب المملكة المغربية “كأساس وحيد والأكثر جدية وواقعية لحل هذا النزاع المفتعل”، وهو ما يدعمه المنتظم الدولي.

كما تناولت هذه اللقاءات تعزيز التواصل والحوار والتشاور الثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمانات هذه الدول على كافة المستويات، خاصة على صعيد تفعيل عمل مجموعات الصداقة والمنتديات البرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا، يضم عن مجلس النواب كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ،والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

وتناقش الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي العديد من القضايا الراهنة،المتمثلة على الخصوص، في حشد جهود البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء، فضلا عن قضايا أخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية تتعلق بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.

(ومع 24/03/2022)