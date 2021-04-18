الجيش اللبناني يتسلم دفعة ثانية من المساعدات الغذائية الموجهة بتعليمات ملكية سامية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني

تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الغذائية الموجهة ، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني، بوصول طائرتين عسكريتين، صباح يوم الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المغرب بلبنان السيد امحمد كرين، وأعضاء السفارة وممثل عن قائد الجيش اللبناني.

وجدد ممثل قائد الجيش اللبناني التعبير عن بالغ التقدير والامتنان لجلالة الملك عن هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي في وقت يجتاز فيه لبنان مرحلة صعبة.

وحظيت هذه المبادرة الملكية بترحيب كبير من مختلف السلطات اللبنانية كما حظيت بتتبع إعلامي واسع ومُرحب.

ومن المنتظر أن يستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعدات خلال اليومين المقبلين حيث من المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية على متن ثماني طائرات عسكرية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق.

ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

ومع:18/04/2021