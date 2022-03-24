أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تثمن المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لحكومة إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وقال السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن ” الحكومة تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لحكومة إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الواردة في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أن مضامين هذه الرسالة “تتيح إمكانية وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية مع الجارة الشمالية للمملكة”.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أكد في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

ومع 24/03/2022