الحكومة تطلق بوابة إلكترونية لتعزيز التفاعل مع المواطنين

أطلقت الحكومة، يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، البوابة الإلكترونية "www.alhoukouma.gov.ma"، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، ولتكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما



وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن البوابة ستمكن من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وتقديم مختلف الشروحات المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحينة.



وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تعرض المحاور الرئيسية الثلاثة للبرنامج الحكومي وهي: "تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية"، و"إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل"، و"تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن".



كما تتيح البوابة، حسب البلاغ، للمواطنين إمكانية الاطلاع على "مقتطفات من الخطب والأنشطة الملكية"، وكذلك التعرف على مدى تقدم مختلف البرامج الحكومية على غرار "الدعم الاجتماعي المباشر".



أما "آخر المستجدات" فتنقسم إلى قسمين: "فضاء الأخبار" الذي يعرض الأخبار الآنية، و"ملفات ومقالات" تسلط الضوء على العديد من الملفات بشكل معمق. كما توفر البوابة "مكتبة الفيديو" وروابط خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.



ولتحقيق التفاعل المرجو مع الرأي العام، يقول البلاغ، تتيح بوابة "الحكومة"، من خلال قسم "شارك/ي برأيك"، إشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.



جدير بالذكر، أن موقع "الحكومة" هو باللغة العربية ومتاح على الحاسوب والهاتف المحمول.



ومع: 27 دجنبر 2023