الحكومة تقرر اتخاذ إجراءات إحترازية للتصدي لفيروس كورونا ابتداء من 23 دجنبر الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع

قررت الحكومة، اتخاذ إجراءات احترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع.

وأوضحت الحكومة في بلاغ لها يوم الاثنين أن هذه الإجراءات تتعلق ب:

1. إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛

2. حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛

3. منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛

4. الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

(ومع 21/12/2020)