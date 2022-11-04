الحكومة تقر دعما جديدا لفائدة مهنيي النقل

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة أقرت دعما جديدا لمواكبة مهنيي النقل.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم العمل على فتح باب التسجيل في المنصة الخاصة بمهنيي النقل، وإقرار الدعم الذي يحدد بناء على السعر الذي تباع به المحروقات.

وكانت الحكومة قد أطلقت عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

يذكر أن المهنيين استفادوا سابقا من حصص من الدعم مخصصة لهم حسب الفئات، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

(ومع 03/11/2022)