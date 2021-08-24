الخارجية الفرنسية: المغرب صديق عظيم لفرنسا وشريك مهم جدا للاتحاد الأوروبي

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب "صديق عظيم لفرنسا" و"شريك مهم جدا للاتحاد الأوروبي".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المغرب صديق عظيم لفرنسا، تجمعها به شراكة استثنائية. إنه شريك مهم جدا للاتحاد الأوروبي".



وأوضح المتحدث، في معرض رده على سؤال حول تجاوز الأزمة بين إسبانيا والمغرب، أن "العلاقات بين المغرب وإسبانيا وثيقة ومتينة، ولا يعترينا أدنى شك في أن البلدين سيواصلان ويعززان هذه العلاقات الاستراتيجية".



وفي خطابه بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع إسبانيا، يتعين أن تقوم على "الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.



كما أشار جلالة الملك إلى "علاقات الشراكة والتضامن" بين المغرب وفرنسا، وهي العلاقات التي "ترتكز على علاقات الصداقة المتينة والاحترام المتبادل" التي تربط جلالته بالرئيس إيمانويل ماكرون.

(ومع-24 غشت 2021)