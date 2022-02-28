الخدمة العسكرية 2022 .. إقبال مهم ونوعي للشباب في عملية الإحصاء

تميزت عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، التي جرت في الفترة الممتدة من 13 دجنبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، بإقبال مهم ونوعي في هاته العملية من لدن الشباب، خاصة فئة الإناث. وبحسب الأرقام التي كشف عنها السيد حسن أغماري، ممثل وزير الداخلية باللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، يوم الاثنين بالرباط، فإن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022 بلغ 178 ألفا و166 مقابل 133 ألفا و820 سنة 2019.

وأوضح السيد أغماري، خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية، أن عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية بلغ 29 ألفا و13 شابة أي بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم، مقابل 13 ألفا و614 سنة 2019، وهي نسبة مثلت آنذاك 10.17 بالمائة.

وتابع المسؤول أن عدد الشباب، ذكورا وإناثا، الذين تطوعوا لأداء الخدمة العسكرية بلغ 99 ألفا و60 منهم أكثر من 29 بالمائة من الإناث، مقابل 66 ألفا و990 سنة 2019، منهم 20 بالمائة من الإناث.

وذكر السيد أغماري، بهذه المناسبة، باجتماع اللجان الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات الإعفاء مابين 16 و22 فبراير 2022.

ومع 28/02/2022