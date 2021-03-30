الداخلة .. إصابة حوالي 40 شخصا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد

أفادت المديرة الجهوية للصحة بالداخلة – وادي الذهب سليمة صعصع، يوم الاثنين بالداخلة، بأن حوالي 40 شخصا أصيبوا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة.

وأوضحت السيدة صعصع، في تصريح للصحافة، أن منظومة الرصد الوبائي بجهة الداخلة – وادي الذهب سجلت هاته الحالات في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19.

وأضافت أن ''الحالة الصحية لجميع الحالات مستقرة ولا تدعو للقلق، حيث توجد قيد العزل الصحي، ويتم التعامل معها ومع مخالطيها وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا''.

وأفادت السيدة صعصع باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة، كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

وأهابت المديرة الجهوية للصحة بالداخلة – وادي الذهب بالمواطنات والمواطنين المواظبة على الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية المعمول بها.

(ومع 29/03/2021)