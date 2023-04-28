الداخلة.. انعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وسيراليون

انعقدت، اليوم الجمعة بالداخلة ، أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وسيراليون ، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، ديفيد فرانسيس.



وشكلت هذه الدورة مناسبة لبحث آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وسيراليون، وفرصة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو.



وتوجت أشغال هذه الدورة، التي حضرها ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، بالتوقيع على 13 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.



(التفاصيل في ما بعد...)



ومع: 28 أبريل 2023