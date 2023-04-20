الدار البيضاء .. اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب

وقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تتعلق بأداء مبالغ اشتراكات الموثقين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب. وبموجب هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب هشام صابري، يتكلف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بأداء الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.



وهكذا سيقوم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بداية كل سنة، بتحويل مبلغ إجمالي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمثل مجموع الاشتراكات السنوية المستحقة من طرف الموثقين المعنيين.



وفي تصريح للصحافة، أبرز السيد بوبريك أنه بموجب الاتفاقية تتكلف الهيئة بتسديد جميع الاشتراكات المتعلقة بنظام التغطية الصحية الاجباري لكافة أعضائها، مشيرا إلى أن الأمر يهم 1.775 موثق عبر ربوع المملكة.

وأضاف أن تسديد هذه الاشتراكات من طرف الهيئة الوطنية للموثقين سيمكن كافة أعضاء الهيئة من أن تكون حقوقهم مفتوحة وأن يستفيدوا دون انقطاع من مجمل خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزا أن هذا النهج يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



من جهته، أشار السيد صابري، في تصريح مماثل، إلى أن هذا التوقيع تم بمبادرة وبطلب من الهيئة الوطنية للموثقين، على هامش قرار المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب المتعلق بأداء مبالغ اشتراكات الموثقين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من طرف المجلس.

وأضاف أن التوثيق باعتباره مؤسسة، من خلال هيأته، ينخرط في جميع التوجهات والاستراتيجيات الكبرى التي يطلقها جلالة الملك، منها على الخصوص، تعميم الحماية الاجتماعية.

ومع: 19 أبريل 2023



