الدار البيضاء.. فاعلون اقتصاديون من المغرب والعراق يبرزون الفرص الواعدة للتعاون الثنائي

شكلت الفرص الواعدة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المغرب والعراق، محور لقاء نظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بين ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء - سطات وغرفة تجارة الديوانية وغرفة تجارة ديالى العراقيتين.



ويأتي هذا اللقاء على هامش الزيارة المؤسساتية التي يقوم بها وفد عراقي يضم ممثلين عن غرفتي تجارة الديوانية وديالى العراقيتين فضلا عن رجال أعمال يمثلون مقاولات تجارية متنوعة القطاعات. وشكل هذا اللقاء فرصة لتدارس الجوانب التي تستأثر باهتمام رجال الأعمال العراقيين فضلا عن دارسة إمكانية تسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرة، وإنشاء خط جوي يربط بين البلدين.



وفي كلمة بالمناسبة، سلط حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء - سطات، الضوء على الإمكانيات التي يوفرها المغرب للمستثمرين الأجانب خاصة في ما يتعلق بالتسهيلات الإدارية والضريبية فضلا عن توفره على بنية تحتية مهمة تشمل النقل الجوي والبحري والطرقي.



وأضاف أن المغرب يتميز أيضا بموقع جغرافي جذاب يتمثل في ربطه بين قارتين، وكذا انفتاحه على شبكة مهمة من الأسواق خاصة الإفريقية والأوروبية.



من جانبه، أكد عبد الحسن جبار الليثي رئيس غرفة تجارة الديوانية، أن المغرب يوفر فرص استثمارية مهمة ويتميز بجودة منتجاته على الصعيد الدولي، معربا عن أمله في أن يتم العمل على تيسير الإجراءات وتبسيط المساطر الإدارية بين المغرب والعراق حتى يتمكن رجال الأعمال العراقيون من الاستفادة من هذه الفرص.



وأبرز أنه من شأن تسهيل الإجراءات الإدارية بين البلدين تعزيز التعاون التجاري والترويج للسلع المغربية بالعراق.



كما عبر عن استعداد غرفة تجارة الديوانية العمل على إقامة معارض دائمة من أجل التعريف والترويج للمنتجات الصناعية المغربية، وكذا التعريف بأهم الوجهات السياحية المغربية.



وجرى على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية بين الغرف الثلاث من أجل العمل على تسهيل حصول رجال الأعمال بالبلدين على التأشيرة.



كما تم بهذه المناسبة، عرض شريط وثائقي سلط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها جهة الدار البيضاء – سطات على العديد من الأصعدة منها على الخصوص الصناعة والفلاحة والبنية التحتية، كما تناول الشريط الجهود والأدوار التي تطلع بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات خاصة على المستوى الاقتصادي.



ومع: 15 غشت 2023