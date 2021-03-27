الدومينيكان.. تسليط الضوء على المغرب بمناسبة الاحتفال بشهر الفرنكفونية

بمناسبة الاحتفال بشهر الفرنكفونية، سيتم تسليط الضوء على المغرب وتقاليده الراسخة في التسامح والعيش المشترك في جمهورية الدومينيكان.

وأوضح بلاغ لسفارة المغرب بهذا البلد الكاريبي، أنه سيتم تخصيص برمجة متفردة هذا الأحد للمملكة في القناة التلفزية الأولى الدومينيكانية “سير تي في كنال 4” .

وأبرز المصدر ذاته، أن سفير المغرب بسانت- دومينغو، زكريا الكوميري، أبرز في رسالته بهذه المناسبة، الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإشاعة قيم السلام، والتسامح والتضامن والتقارب بين الشعوب.

وتتضمن البرمجة أيضا بث شريط للتعريف بوجهة المغرب، بالإضافة إلى عرض الفيلم الطويل “دالاس” للمخرج المغربي محمد علي المجدوب، في إطار دورة سينمائية فرانكفونية.

وتندرج هذه البرمجة في إطار مبادرة مشتركة أطلقتها وزارة العلاقات الخارجية الدومينيكانية والسفارات الفرنكفونية المعتمدة في البلاد، تهم تنظيم حملة ترويجية للبلدان على القناة التلفزية الأولى “سير تي في كنال 4” خلال شهر مارس 2021.

ومع:27/03/2021