الذكرى الـ66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

تحل يوم السبت، الذكرى ال66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية (14 ماي 1956)، وهي مناسبة لاستحضار المنجزات الكبرى والتضحيات الجسام التي تبذلها هذه القوات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتشكل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار الرؤية الحكيمة لجلالة المغفور له محمد الخامس الذي سارع، بمجرد بزوغ فجر الاستقلال، إلى تكليف ولي عهده آنذاك جلالة المغفور له الحسن الثاني بتشكيل النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مدى حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني، ثم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إيلاء عناية خاصة لهذه المؤسسة، من أجل تحديث وتجهيز وحداتها، وتوفير كل السبل والوسائل الضرورية، حتى صارت اليوم الحصن الحصين لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته.

وإلى اليوم تحافظ هذه الذكرى على حمولتها الممتدة في التاريخ باعتبارها حدثا وطنيا مكتوبا بمداد من ذهب في سجل هذه المؤسسة التي تسهر على الدفاع عن المصالح العليا للأمة، والتصدي لكل محاولات المس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، والذود عن أمنه واستقراره، وحماية أرواح المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم.

كما تشكل هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بالروح الوطنية ونكران الذات والبسالة التي أبان عنها نساء ورجال القوات المسلحة الملكية، سواء في مهمة الدفاع عن ثوابت الأمة، ومقدساتها، وسيادتها الوطنية، أو في المهام الإنسانية وعمليات حفظ السلام في عدة مناطق من العالم، في وفاء تام لشعار المملكة الخالد “الله، الوطن، الملك”.

وقد تميزت سنة 2021 بالعديد من الأحداث بالنسبة للقوات المسلحة الملكية، من بينها الخدمة العسكرية ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتعبئة لتقديم الإغاثة والمساعدة للسكان الذين قد يتأثرون بسوء الأحوال الجوية.

فبخصوص الخدمة العسكرية، أبانت القوات المسلحة الملكية عن تدبير وتأطير نموذجي في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج المجندات والمجندين الذين تم استدعاؤهم، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين مهني تطبيقي، يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء والتشييد، بروح الوطنية والمسؤولية.

وفي ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا وتجاوز تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية، انخرطت القوات المسلحة الملكية بقوة في إطار التعبئة الوطنية ضد هذا الوباء.

وفي هذا الصدد، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإشراك القوات المسلحة الملكية في مهمة مكافحة هذا الوباء، وذلك من خلال تدخلات عدة، سواء داخل المغرب، كالمشاركة في حملة التلقيح، أو خارجه، من خلال إرسال المساعدات للعديد من الدول الشقيقة والصديقة على متن طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية.

وقد تعبأت المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية للمساهمة في الجهود الوطنية والمشاركة بنشاط في هذه المعركة بدون هوادة لمكافحة الوباء.

وبالفعل، فقد برهن أفراد القوات المسلحة الملكية على مهنية عالية خلال مشاركتهم إلى جانب باقي المتدخلين في تدبير هذه الجائحة، من خلال سرعة إقامة وتجهيز مستشفيات عسكرية ميدانية، وتسخير عدد من المراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، علاوة على تعزيز المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة بأطقم طبية وأطر تمريضية واجتماعية.

أما في مجال تقديم الإغاثة والمساعدة للسكان الذين قد يتأثرون بسوء الأحوال الجوية وموجات البرد القارس والتقلبات المناخية في فصل الشتاء، فقد عبأت القوات المسلحة الملكية موارد بشرية ومادية وجندت مختلف مكوناتها البرية والجوية والطبية قصد تقديم الإغاثة والمساعدة، إذا لزم الأمر، للسكان الذين قد يتأثرون بهذه الأحوال الجوية السيئة بتعاون مع السلطات المحلية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبنفس الروح العالية من الانضباط والتفاني التي تميز مجهودات القوات المسلحة الملكية داخل الوطن، تواصل تجريدات هذه المؤسسة الوطنية تأدية مهامها النبيلة في إطار عمليات حفظ السلام عبر العالم، مسجلة بذلك انخراطها لفائدة قيم السلام والأمن والتضامن في العالم.

وبالفعل فإن ذلك يبرز الانخراط الفعال للمملكة المغربية منذ سنة 1960 في خدمة مبادئ السلام والأمن عبر العالم، وأيضا لتقاسم الخبرة المكتسبة من طرف القبعات الزرق المغاربة من أجل الدفاع عن القيم الكونية للتضامن والكرامة والعمل الإنساني عبر إرسال تجريدات تابعة للقوات المسلحة الملكية، تحت راية الأمم المتحدة، بمختلف القارات.

ولا شك أن سنة 2021 ستظل شاهدة، أيضا، على المهنية العالية للتجريدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث تم توشيح حوالي 752 من عناصر القبعات الزرق التابعين لتجريدة القوات المسلحة الملكية في “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى” (مينوسكا)، وثلاثة ملاحظين عسكريين بميداليات الأمم المتحدة، وذلك لمساهمتهم في عودة السلام إلى هذا البلد.

وفي إطار التعاون العسكري، نظمت القوات المسلحة الملكية العديد من الأنشطة همت تمارين ودورات تكوينية ومنتديات، منها على سبيل الذكر لا الحصر، احتضان المملكة المغربية، التي تتولى الرئاسة برسم سنة 2022، يومي 29 و30 مارس الماضي بالرباط، بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة المديرية للبلدان الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع.

ويتعلق الأمر أيضا بالمباحثات بين البحرية الملكية والقوات البحرية الأمريكية في إفريقيا يوم 22 فبراير، واجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي” الذي جرى بأكادير ، من 21 إلى 25 مارس 2022، وتكوين على الموجات فوق الصوتية عند نقطة التدخل في الفترة من 21 إلى 25 فبراير ، وآخر على إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وإبطال مفعول العبوات الناسفة في القنيطرة ، بالإضافة إلى دورة أولى من تدريب في مجال القوات الخاصة في الفترة من 24 يناير إلى 22 مارس.

وهمت هذه الأنشطة أيضا استضافة المدرسة الملكية للتعليم العسكري العالي ، يومي 3 و 4 فبراير الماضي، فعاليات الندوة الإعلامية المخصصة للذكاء الاصطناعي (IA) في مجال الدفاع ، التي قام بتنشيطها خبراء بارزون والذين أبرزوا الذكاء الاصطناعي كأداة لعلم البيانات والحكامة والتفوق التشغيلي واللوجستي .

وهكذا، تواصل القوات المسلحة الملكية ترسيخ اسمها، من خلال التضحيات التي تبذلها والأعمال المحمودة التي تقوم بها خدمة للوطن والمواطنين والإنسانية بشكل عام، في ذاكرة الشعب المغربي، الذي يخلد باعتزاز كبير ذكرى تأسيس هذه المؤسسة العتيدة، التي باتت رمزا للسيادة الوطنية ودرعا للأمة وفخرا لها.

(ومع 13/05/2022)