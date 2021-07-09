الرابطة المحمدية للعلماء تتبرع بكافة مقتضيات بنود الجانب المالي من اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع (إسيسكو)

قررت الرابطة المحمدية للعلماء، في علاقة بشراكتها الاستراتيجية مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، التبرع بكافة مقتضيات بنود الجانب المالي من هذه الاتفاقية، والاستمرار في الأبعاد العلمية منها.

وأوضح بلاغ للرابطة، يوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات السامية لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقاسم الخبرة المغربية في مختلف المجالات، لتعزيز الأَمْنَين المادي والمعنوي بالمنطقة.

وذكرت الرابطة في هذا الصدد بمقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزارء المكلفين بالطفولة، الذي نظمته الإسيسكو في فبراير 2018 تحت شعار “نحو طفولة آمنة” ، حيث قال جلالته ” إن المملكة المغربية… إنما تؤكد التزامها الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك. ومن هذا المنطلق فإن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه، التجربة التي راكمها”.

ومع:09/07/2021