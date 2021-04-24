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الرباط - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخا
Arabic
Mots clés: 
الرباط - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الرباط - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس
Date de la photo: 
الجمعة, 23 أبريل, 2021