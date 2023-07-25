الرباط.. إطلاق الدورة الثانية لبرنامج Morocco with Purpose لتقوية روابط شباب مغاربة العالم ببلدهم الأم

شهدت قاعة باحنيني بالرباط، اليوم الاثنين، افتتاح الدورة الثانية من برنامج Morocco with Purpose، المنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والموجه لفائدة الشباب المغاربة القاطنين بالخارج لتقوية روابطهم مع بلدهم الأم.

ونوه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، بهذه المبادرة "لأنها جاءت من مغاربة العالم خدمة لمغاربة العالم"، معتبرا أن "العيش خارج الوطن يجعل المهاجر يرتبط ارتباطا أقوى ببلده الأم، وأكثر وعيا بحاجيات مغاربة المهجر".

وأكد بنسعيد أن الوزارة سترافق هذه المبادرة باستمرار، معربا عن رغبته في أن يشمل المشروع عددا أكبر من المهاجرين المغاربة الشباب في الدورات المقبلة "لإعطائهم فرصة ليتعرفوا أكثر على تاريخ بلدهم، حتى يتسنى لهم الدفاع عن تراثه والتعريف به داخل المجتمعات التي يعيشون فيها".

من جهتها، أعربت المشرفة على برنامج Morocco with Purpose، هبة العيدي، عن سعادتها ببلوغ المشروع دورته الثانية، مضيفة أن الأمر يتعلق ب"أسبوع للإدماج الثقافي يستفيد منه هذه السنة أربعون مهاجرا مغربيا بالخارج، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، وسيتعرفون على وطنهم بطريقة مبتكرة".

وأضافت العيدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فكرة هذا المشروع تكمن في تعريف المهاجرين المغاربة الشباب في مختلف بلدان العالم بالإشعاع الذي حققته المملكة والتطورات التي شهدتها في مختلف المجالات، معتبرة أنها "طريقة ستسمح لكل مهاجر شاب، من زاوية نظره، بالتفكير في الطريقة التي بإمكانه المساهمة في المزيد من الإشعاع لبلده الأم، والدفاع عنه".

وتميز افتتاح برنامج Morocco with Purpose، أيضا، بتنظيم لقاء تفاعلي مع عدد من عدد من الشخصيات الفاعلة في مجالات عدة، هي متسلقة الجبال الشهيرة، بشرى بايبانو، والفنان نعمان لحلو، والطبيب أيمن بوبوح، كاتب كتاب "للعلا سعيا" الذي يحتفي بمنجز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022، وفوزي نجاح، مخترع أول سيارة تعمل بالهيدروجين.

وتقاسم هؤلاء الفاعلون نجاحاتهم مع الشباب الحاضر، داعين إياهم إلى التشبث بأصولهم المغربية وتراثهم العريق الضارب في القدم.

ويعرف برنامج الدورة الثانية من Morocco with Purpose التي تتواصل إلى 31 يوليوز الجاري، ورشة للتحدث أمام الجمهور حول موضوع "مغربية الصحراء"، ورحلة إلى مدينة طنجة، والداخلة حيث سيشاركون في عمل فني يحاكي حدث المسيرة الخضراء المظفرة.

(ومع 24.07.2023)