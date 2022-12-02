الرباط .. السيد الداكي يجري مباحثات مع وفد قضائي من تركيا

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع الرئيس الأول لمحكمة التمييز التركية، محمد أكارجا، والمدعي العام لدى نفس المحكمة، بكير شاهين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتقاسم الخبرات في هذا المجال.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة قدم خلاله السيد الداكي لمحة عن التطورات والإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية، وأساسا النيابة العامة.

وتناول الجانبان، خلال هذه المباحثات، آفاق التعاون القضائي بين المؤسسات القضائية بالبلدين، وبحث سبل تطويره، وكذا الاستفادة من الخبرات القضائية بين الجانبين.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة التمييز التركية، السيد أكارجا، في تصريح للصحافة، على أهمية توطيد العلاقات الجيدة بين البلدين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، بالنظر إلى الروابط المشتركة بين الشعبين.

من جهته، أعرب السيد شاهين، المدعي العام التركي، عن أمله في المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين، مبرزا أن هذا اللقاء شكل مناسبة " وجه من خلالها الوفد التركي الدعوة إلى رئيس النيابة العامة المغربي لحضور اجتماع اتحاد النيابات الدولية المنعقد بتركيا العام القادم ".



ومن جانبه، قال السيد الداكي إن استقبال الوفد القضائي التركي " مناسبة لتجديد الصلة فيما يتعلق بكل مجالات التعاون".

وأكد على أن اللقاء يعد أيضا فرصة للتذكير بمذكرة تفاهم سبق إبرامها بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والمدعي العام بالجمهورية التركية، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع إعطاء لمحة عن التجربة المغربية في مجال استقلالية السلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة.

ومع: 01 دجنبر 2022