الرباط.. توقيع مخطط العمل السنوي بين المرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب

وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب (UNFPA Maroc)، يوم الثلاثاء بالرباط، مخططهما السنوي للعمل. وأوضح المرصد الوطني والصندوق الأممي، في بلاغ مشترك، أن الجانبين سيعملان معا، في إطار هذه الشراكة الثنائية، على تقديم معطيات محينة حول أوجه عدم المساواة في مجال الصحة، وإطلاق نقاش حول دعم منظومة الأمم المتحدة للبلدان متوسطة الدخل مع التركيز بشكل خاص على عمل الصندوق، ونشر دراسة حول الزواج المبكر والتواصل بشأنها. ويتمحور مخطط العمل السنوي، يضيف المصدر ذاته، حول ثلاث مبادرات رئيسية، وهي نشر دراسة حول الزواج المبكر بالمغرب، ومواكبة المرصد الوطني للتنمية البشرية لاستكمال الدراسة المتعلقة بأوجه عدم المساواة في مجال الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية. وخلص البلاغ إلى أن الأمر يتعلق أيضا بعقد جلسات للتفكير والنقاش بشأن مسألة دعم منظومة الأمم المتحدة للبلدان متوسطة الدخل مع التركيز على نوع الدعم الذي يمكن أن يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان. يشار إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الحكومة، وتتمثل مهمتها الدائمة في تحليل وتقييم أثر مشاريع وبرامج ومبادرات التنمية البشرية بالمغرب.

ويعد صندوق الأمم المتحدة للسكان وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تعمل في عدد من المجالات، مع إعطاء الأولوية للسكان والتنمية والصحة (بما في ذلك صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية)، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن تقديم الدعم للشباب.

ومع 02 مارس 2021