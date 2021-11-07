الرباط Clear sky 8 °C

You are here

الرئيسية
Fichier de la photo: 
الرباط - جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة
Arabic
Mots clés: 
الرباط - جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الرباط - جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
Date de la photo: 
السبت, 6 نونبر, 2021