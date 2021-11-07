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جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
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Language
Arabic
Mots clés:
الرباط - جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
الرباط - جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
Date de la photo:
السبت, 6 نونبر, 2021
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