الرباط.. حفل بمناسبة تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء

احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط مساء يوم السبت، حفلا خاصا بمناسبة تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة، حضره مسؤولون حكوميون وشخصيات وطنية وعدد من السفراء المعتمدين بالمغرب.

وجرى خلال هذا الحفل عرض شريط وثائقي حول المسيرة الخضراء، من إنتاج المركز السينمائي المغربي، استعرض المراحل التاريخية والتطورات التي شهدتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

واستمع الحاضرون في هذا الحفل إلى الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 46 لهذه الملحمة الوطنية الخالدة، والذي أكد فيه جلالة الملك تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية، مشددا جلالته على أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

وتميز هذا الحفل بتقديم عروض لعدد من الفنانين احتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب المغاربة.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، أن ذكرى المسيرة الخضراء تشكل مناسبة لاحتفاء بالذاكرة المشتركة للمغاربة، واستحضار نضالات أكثر من 350 ألف متطوع ومتطوعة من كل شرائح المجتمع المغربي سنة 1975، توجهوا، استجابة لنداء جلالة المغفور له الحسن الثاني، صوب الأقاليم الجنوبية لاسترجاع الأراضي المغربية واستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف السيد بنسعيد أن وزارته نظمت مجموعة من اللقاءات على الصعيد الوطني تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء، كانت أبرزها اللقاءات التي جرت في مدينتي العيون والسمارة، والتي سلطت الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل المشاريع والاستثمارات التي تم تنفيذها لفائدة ساكنتها.

وأكد الوزير في هذا السياق على الارتباط الوثيق الذي يجمع الأقاليم الجنوبية بالوطن الأم والذي يجسده بالأساس الموروث ذي الأهمية الثقافية والتراثية الذي تزخر به المنطقة باعتباره جزءا لا يتجرأ من الهوية المغربية.

ومع 06/11/2021