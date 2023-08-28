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Fichier de la photo: 
الرباط - صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين
Arabic
Mots clés: 
الرباط - صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة ال14 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس
Thème de la photo: 
الأنشطة الأميرية
Tags: 
الرباط - صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة ال14 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس
Date de la photo: 
السبت, 26 غشت, 2023