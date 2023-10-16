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جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
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Language
Arabic
Mots clés:
الرباط - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
الرباط - صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
Date de la photo:
الجمعة, 13 أكتوبر, 2023
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