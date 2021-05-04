الرباط وأبوجا تجددان التأكيد على انخراطهما في بناء شراكة استراتيجية

جدد المغرب ونيجيريا، يوم الثلاثاء، التأكيد على انخراطهما في بناء شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات لما فيه مصلحة البلدين.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، جيفري أونياما، خلال مباحثات عبر تقنية الفيديو، عن رغبتهما في تطوير هذا التعاون والارتقاء بالتبادلات إلى مستوى أعلى.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أكدا، في هذا الصدد، على جودة العلاقات بين المغرب ونيجيريا، التي تسمها الأخوة والتضامن، بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة السيد محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأضاف المصدر ذاته أن العلاقات الثنائية شهدت زخما إيجابيا في شتى المجالات، لا سيما بعد الزيارة الملكية لنيجيريا في دجنبر 2016، وزيارة الرئيس بخاري للمغرب في يونيو 2018.

كما أكد السيدان بوريطة وأونياما على أهمية تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي بين مختلف الإدارات المعنية، مذكرين بإمكانات التشبيك الكبيرة التي تزخر بها مجتمعات الأعمال في البلدين.

ورحب الوزيران أيضا بالتقدم المحرز في إنشاء منصة المنتجات الكيماوية، بشكل مشترك، في نيجيريا بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي ستنتج الأمونيا ومختلف أنواع الأسمدة، مشيرين إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية وذات المنفعة المتبادلة تشكل تجسيدا ملموسا للتعاون جنوب - جنوب.

كما اتفقا على إجراء مشاورات منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والقاري، مجددين تأكيد التزامهما بتعزيز السلم والاستقرار والازدهار في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد بوريطة مجددا نيجيريا على انتخاب السفير أديوي بانكول لمنصب مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، وقدم تهانيه للوزير النيجيري بعد انتخاب السيدة نغوزي أوكونجو، أول امرأة إفريقية يتم انتخابها على رأس المنظمة العالمية للتجارة.

وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين، تعهدا أيضا بعقد اجتماع اللجنة المشتركة المقبلة بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.

(ومع 04/05/2021)