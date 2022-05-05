الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1 ) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1 ) ، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018 ) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة .

ومع 05/05/2022