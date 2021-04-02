تمديد استفادة الأجراء والمتدربين بالقطاع السياحي من التعويض الخاص بكوفيد-19

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الجمعة، عن تمديد استفادة الأجراء والمتدربين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي والمتضررين من تداعيات وباء كوفيد-19، من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة، إلى غاية ماي 2021.

وأوضح بلاغ للصندوق موجه إلى كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.157، أن "الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج، ستمتد من شهر يناير 2021 إلى غاية شهر ماي 2021".

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء سيسري أيضا على فئة المرشدين السياحيين.

وحدد المرسوم سالف الذكر، مدة صرف التعويض الجزافي، بالنسبة للعاملين بمقاولات المناولة المشار إليها سابقا، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 ماي 2021. وبالنسبة للعاملين الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 و لم يستفيدوا سالفا من التعويض من فاتح يوليوز الى غاية 31 ماي 2021.

أما بالنسبة للمرشدين السياحيين غير الأجراء الذين لم يستفيدوا من التعويض سالفا شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم قبل 15 ابريل 2021 فحدد المرسوم مدة صرف التعويض لفائدتهم من فاتح يوليوز الى غاية 31 ماي 2020.

وأكد المصدر ذاته، أنه يتعين على الفاعلين في القطاع السياحي، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي بالنسبة للفترات المتعلقة بشهر مارس 2021 وما قبل، أن يقوموا بالتصريح بهم من خلال البوابة covid19.cnss.ma ابتداء من اليوم إلى غاية 3 ماي 2021.

وأخذا بعين الاعتبار حلول شهر رمضان الكريم، فإن أداء التعويض سيتم ابتداء من 13 أبريل 2021 بالنسبة للأشخاص الذين سيتم التصريح بهم على البوابة ابتداء من اليوم وإلى غاية 7 أبريل 2021. أما بالنسبة للآخرين فسيتم صرف التعويض لفائدتهم ابتداء من 10 ماي 2021.

وفي ما يتعلق بشهري أبريل و ماي 2021، فإن التصريح بالعاملين سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى غاية 3 من الشهر الموالي.

ومع:02/04/2021