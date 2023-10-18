السيدة مزور: القطاع الرقمي يشكل بفضل رؤية جلالة الملك محركا أساسيا للنمو السوسيو - اقتصادي بالمغرب

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الثلاثاء بدبي أن تطوير القطاع الرقمي ، يشكل بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، محركا أساسيا للنمو السوسيو - اقتصادي بالمغرب.

وأضافت السيدة مزور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض (جيتكس غلوبال 2023) في نسخته ال43 ، أن الحكومة تحرص بشكل تام على تنزيل الرؤية الملكية في مجال تسريع التحول الرقمي ، والعمل على استفادة المملكة المغربية من الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع.

وقالت إنها استعرضت خلال هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة 180 ألف مسؤول تنفيذي من مائة وثمانين دولة، قدرات وإمكانيات المغرب في مجال الرقمنة، بما يتيح جلب استثمارات جديدة لهذا القطاع ، مشيرة الى أن المملكة المغربية تعتبر ثاني وجهة لتصدير خدمات التكنولوجيا في افريقيا.

وتابعت في هذا السياق أن القطاع الرقمي في المغرب يشغل أكثر 130 شخص ويضم اكثر من 1200 شركة ، فيما يناهز حجم تصدير قطاع الرقمنة في البلاد 15 مليار درهم سنويا.

وذكرت السيدة غيثة مزور أن هناك عددا مهما من أحدث الخدمات التكنولوجية يتم تصديرها حاليا الى الوجهات الاوروبية والافريقية والأمريكية من قبل شركات عالمية بالمملكة، مشددة على ضرورة العمل على التعريف أكثر لدى المستثمرين بالإمكانيات والقدرات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في المجال الرقمي.

ولفتت إلى أن المغرب لديه كل المؤهلات التي تجعل منه قطبا في القطاع الرقمي ، بفضل شباب موهوب ومتفوق ومتقن للغات العالمية ، فضلا عن القرب الزمني من الأسواق الاوروبية والهندية والأمريكية، داعية في هذا الاطار الى العمل على مزيد من تطوير الشركات الناشئة في المجال التكنولوجي ، والتعريف بها كي تتمكن من الاستفادة أكثر من الاستثمارات .

الى ذلك أكدت السيدة مزور أن هناك مشروعا لتعزيز تكوين الكفاءات المغربية الشابة في مجال الرقمنة ، موضحة انه يتم حاليا بالمملكة تكوين 13 الف مهني في المجال الرقمي في السنة في أفق الرفع من هذا الرقم في المستقبل .

يشار إلى أنه خلال فعاليات (جيتكس غلوبال 2023) الذي تحضره مجموعة من عمالقة التكنولوجيا، شاركت السيدة غيثة مزور في ورشتين ، الأولى في اطار قادة إفريقيا (سوبربريدج ساميت –ميوزم أوف فيوتشر)، والثانية تندرج ضمن حوار وزاري (جيتكس غلوبال مانستيج).

واستعرضت السيدة مزور خلال هاتين الورشتين، فرص الاستثمار التي يزخر بها المغرب في المجال الرقمي ، مبرزة مختلف جوانب المسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن تنوع بنياته التحتية المطارية والمينائية والطرقية والسككية.

كما تطرقت الى أوجه التطور الذي حققه المغرب في مجال التكنولوجيا الرقمية ، مشيرة في هذا الى السياق الى ان نسبة الاتصال الرقمي بالمملكة تصل الى تسعين في المائة .

ويستكشف معرض (جيتكس غلوبال 2023 )، الذي يشارك فيه 1400 متحدث ، أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المناخ، والتنمية الحضرية، وغيرها.

ويوفر المعرض ، الذي تشارك فيه ايضا عدد من الشركات والمقاولات المغربية ، المتخصصة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة ، أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل "الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، والذي سيشهد مشاركة الف شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا.

ويشمل المعرض فعالية "غلوبال ديف سلام"، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ ومعرض "وادي جيتكس السيبراني"، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، والذي يجمع عددا من أبرز شركات وخبراء القطاع لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن برنامج المعرض أيضا، أشغال المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، الذي يعد أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام، فضلا عن فعاليتي "جيتكس إمباكت" و"معرض التمدن المستقبلي" .

كما يركز المعرض على مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، واستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل صفري الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف(كوب 28 ) الذي تستضيفه دبي في نونبر المقبل.

(ومع 17.10.2023)