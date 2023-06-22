السيد آيت الطالب يدعو إلى ضمان أمن المعلومات الصحية للمرضى

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الخميس بالرباط، إلى ضمان أمن وخصوصية المعلومات الخاصة بالمرضى في المنظومة الوطنية للمعلومات الصحية.



وقال السيد آيت الطالب، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول موضوع "أمن ن ظم المعلومات الصحية"، إنه "وعيا بأن المعلومات الصحية للمرضى تعتبر معطيات حساسة وثمينة تجذب انتباه مجرمي الإنترنت، فإنه يتعين علينا التحلي باليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية هذه المعطيات من المخاطر السيبرانية".



وأبرز أن المنظومة الصحية الجديدة، التي تشمل جميع المؤسسات الصحية للمملكة، ستمكن من تحسين جودة العلاج والخدمات، مضيفا أنه بفضل المعرف الوحيد المخصص لكل مريض، فإن هذا النظام سيضمن أيضا موثوقية المعطيات المتعلقة بالتكفل الطبي بهم.



وقال إن الأطباء سيكون بإمكانهم الولوج في الزمن الحقيقي إلى الملف الطبي الإلكتروني لكل مريض، وبالتالي ضمان إمكانية التتبع والمراقبة الآمنة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن التحول الرقمي للمنظومة الصحية الوطنية يعد ضروريا لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسهلة الولوج وفعالة لجميع المواطنين.



وأبرز الوزير أنه "من هذا المنطلق، تعاوننا مع المديرية العامة للأمن الوطني للتحقق من هوية المرضى وتجنب أي استخدام غير قانوني لمعلوماتهم الطبية"، مشددا على أهمية اتخاذ تدابير لتعزيز أمن المنظومة الوطنية للمعلومة الصحية وحماية المعطيات الصحية للمرضى، من خلال بلورة سياسة وطنية لأمن نظم المعلومات الصحية، وإحداث هيئات كفيلة بالسهر على ذلك. وأضاف أن هذه الندوة تجد أهميتها بالخصوص في انعقادها في سياق الإصلاح الكبير الذي تعرفه المنظومة الوطنية للصحية، والذي انطلق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، موضحا أن هذا الإصلاح يجعل المريض والمواطن في صلب اهتمامه ويروم تحسين جودة الخدمات الصحية والاستشفائية المقدمة للمواطنين.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة التي تنعقد تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظمها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول أمن نظم المعلومات الصحية.



يشار إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية التي دعا جلالة الملك محمد السادس لإصلاحها وإعادة هيكلتها بما يضمن التنفيذ السليم والناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وتندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.02 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولا سيما المحور الرابع الذي يهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.



وتهدف هذه الندوة، إلى الاستجابة للحاجة الملحة لدعم التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع الصحي إضافة إلى تسليط الضوء على التدابير الأمنية المناسبة التي يمكن تطبيقها لتحسين ثقافة الثقة الرقمية.



ومع: 22 يونيو 2023