السيد أخنوش: الحكومة ستواصل خلال شهر شتنبر صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي

أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستواصل خلال شهر شتنبر الجاري صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي.



وأبرز السيد أخنوش في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم مساعدة مهنيي هذا القطاع على مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.



وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.



ومع: 01 شتنبر 2022