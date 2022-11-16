السيد أخنوش يبحث مع نائب رئيس جمهورية السلفادور سبل تعزيز التعاون بين البلدين

أجرى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس جمهورية السلفادور السيد فيليكس أولوا ، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ، أن المباحثات بين الطرفين تناولت "آليات وأوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك تماشيا مع البرقيات المتبادلة بين جلالة الملك، وفخامة رئيس جمهورية السلفادور، نجيب أرماندو بوكيلي أورتيز، بمناسبتي عيد العرش والعيد الوطني للسلفادور".

وأشار المصدر ذاته ، إلى أنه خلال هذا اللقاء، الذي كان فيه السيد فيليكس أولوا مرفوقا بسفير بلاده في المغرب السيد إغناسيو ديكوسيو بيريز دي ميندوزا، نو ه رئيس الحكومة، بقرار السلفادور القاضي بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية سنة 2019، مثنيا على دعم جمهورية السلفادور المستمر لمغربية الصحراء، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، كحل واقعي وجاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.

كما رحب بالمداخلات الإيجابية للوفد السلفادوري، خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها بمساهمة هذه الجمهورية، في مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأثنى رئيس الحكومة كذلك ، يضيف البلاغ، على الدينامية التي تشهدها العلاقات السياسية والتعاون الثنائي بين البلدين، مذكرا في هذا السياق بزيارة وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، إلى المغرب قبل ثلاثة أسابيع، حيث قامت بتدشين مقر سفارة بلادها في الرباط.

وخلال هذا اللقاء، بحث الطرفان أيضا، عددا من المواضيع ، منها على الخصوص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على رأسها الفلاحة والصيد البحري.

(ومع 15/11/2022)