السيد أخنوش يجري مباحثات ببروكسيل مع رئيسة المفوضية الأوروبية

تباحث رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وخلال هذه المباحثات، شدد الجانبان على صلابة العلاقات التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها، خاصة في السياق الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الإفريقية، كما يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمملكة، بنسبة مبادلات تجارية تفوق 60 بالمائة من إجمالي المبادلات.

(ومع 10.10.2023)