السيد أخنوش يستقبل الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ

أعرب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ ، يوم الثلاثاء بالرباط، عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السيد أخنوش للدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، على رأس وفد من رجال الأعمال يمثلون مقاولات متخصصة في مجالات اقتصادية مختلفة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين أعربا كذلك عن تطلعهما إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات اللوكسمبورغية على استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون ثلاثي المغرب-اللوكسمبورغ-إفريقيا.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة استعرض بالمناسبة الأوراش الاقتصادية التي أطلقها المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ، والتي عززت مكانة المملكة كمنصة ذات جاذبية اقتصادية وصناعية في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير غيوم سيلتقي خلال زيارته للمملكة بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد اللكسمبورغي السيد فرانز فايوت، وسفير المملكة المغربية في بلجيكا والدوقية الكبرى ‏للوكسمبورغ السيد محمد عامر .

(ومع 11/10/2022)