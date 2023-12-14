السيد أخنوش يستقبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني

استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، السيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية.



وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء، بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب الجلالة الملك فيلبي السادس.



وأشاد المسؤولان بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة، القائمة على أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة منذ أبريل 2022، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أضحت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حاليا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات.



ومع: 14 دجنبر 2023