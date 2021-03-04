السيد أمزازي :مجلس الحكومة يقرر استكمال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق

قرر مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا أشغال هذا الاجتماع خصصت، من بين أمور أخرى، لاستكمال تدارس مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا إلى أن المجلس قرر استكمال مناقشة مشروع هذا القانون في اجتماع لاحق. وكان مجلس الحكومة شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال اجتماعه يوم 25 فبراير المنصرم.

ومع 04 مارس 2021