السيد التوفيق : مراسم البيعة تجسد العبقرية المغربية التي تساير متطلبات كل عصر

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq a affirmé lundi que la cérémonie de prestation du serment d'allégeance et son renouvellement à Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, est une illustration du génie marocain qui est en phase avec toutes les époques.

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين بتطوان، أن مراسم حفل البيعة وتجديد الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجسد العبقرية المغربية التي تساير متطلبات كل عصر.

وقال السيد التوفيق، في تصريح للصحافة، إن "المغرب يتميز بعبقرية داخلية تساير كل المتطلبات في كل عصر"، لافتا إلى أن هذه العبقرية " تتجلى في صيرورة تلقي البيعة من الأعيان إلى المنتخبين ".

وأوضح أن مشروعية الحكم في المغرب مبنية على التعاقد، وذلك على أساس حفظ الكليات الخمس، التي تشمل "حفظ الدين وأمن النفوس والأحوال والنظام العام والمال والكرامة"، مبرزا أن إمارة المؤمنين هي "السمت الشرعي الحقيقي الوحيد، بشكله ومضمونه، للحكم في الإسلام".

وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن "الدولة الإسلامية تأسست على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، على أساس البيعة، أي العقد الذي كان بينه وبين المسلمين الأولين على أن يطيعوه وأن يحفظ لهم عرفهم ومصالحهم".

وترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، بعد زوال اليوم الاثنين برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

(ومع 31.07.2023)