السيد التوفيق يبرز بمجلس المستشارين التدابير التنظيمية المتعلقة بتأطير ومواكبة الحجاج

أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مختلف التدابير التنظيمية المتعلقة بتأطير ومواكبة الحجاج لموسم 1444هـ/ 2023م وذلك لأداء مناسكهم في أحسن الظروف.

وأشار الوزير في معرض جوابه عن أسئلة شفهوية في إطار وحدة الموضوع حول التحضير لموسم الحج لهذه السنة، إلى اجتماع اللجنة الملكية للحج الذي ع قد يوم الأربعاء 17 رجب 1444 الموافق لـ 08 فبراير 2023، والذي ح د د خلاله الإطار العام لأداء هذه الشعيرة، موضحا أن الوزارة عملت على تنفيذه من خلال تحديد لوائح الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج من الذين تم إرجاء حجهم من الموسم الماضي بسبب شرط السن أو التلقيح ضد كورونا.

وأضاف السيد التوفيق أنه تم تحديد مصاريف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في 62.929.00 درهم، مع تحديد تاريخ الأداء من الاثنين 27 فبراير 2023 إلى غاية يوم الجمعة 10 مارس2023، مؤكدا أنه تم انتقاء مؤطري ومرافقي الحجاج حسب حصة كل عمالة أو إقليم بمعدل مؤطر واحد لكل خمسين حاجا إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم حول طبيعة مهمتهم والعمل الواجب القيام به طيلة رحلات الحج.

كما تم، يتابع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحديد أعضاء البعثات الإدارية والعلمية والطبية والإعلامية في حوالي 750 عضوا، إذ تم إيفاد أول فوج منها يوم 19 ماي الجاري.

وأفاد الوزير بعقد اجتماعات مع الشركتين الناقلتين "الخطوط المغربية والسعودية" لوضع وضبط برنامج نقل الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم على متن الطائرات، إذ ستنطلق أول رحلة في مرحلة الذهاب يوم 2 يونيو 2023، وتنطلق آخر رحلة في المرحلة ذاتها يوم 22 يونيو 2023، فيما ستنطلق أول رحلة العودة يوم 3 يوليوز 2023، وآخر رحلة يوم 22 يوليوز 2023.

ولفت السيد التوفيق إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية اعتبارا من شهر مارس 2023 لفائدة جميع المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج بمختلف مقرات المجالس العلمية بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام وبالمساجد بمختلف اللهجات شملت التوعية الدينية والإدارية الصحية.

إلى جانب ذلك، تم إعداد أدوات توجيهية وإرشادية لمراحل الحج مضمنة في شريط تطبيق إلكتروني للتحميل على الهواتف الذكية يشمل كل الدروس والإرشادات المتعلقة بأداء مناسك الحج بجميع اللهجات وكذا كتب "دليل الحج" و"المعتبر" ومطوي "افعل ولا تفعل" ستوزع على جميع الحجاج.

وسيتم كذلك، يضيف الوزير، العمل بمبادرة طريق مكة بمطار الدار البيضاء لتسهيل إجراءات دخول الحجاج للمملكة العربية السعودية، إلى جانب الانخراط في الإجراء المتخذ من قبل الجهات السعودية والمتمثل في تسجيل الخصائص الحيوية للبصمات إلى جانب الصورة بواسطة الهواتف النقالة لجميع الحجاج عبر التطبيق المحدث لهذه الغاية "Saoudi Visa Bio".

كما تشمل التدابير المتخذة، وفقا للسيد التوفيق، التنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الأعضاء في اللجنة الملكية للحج المتدخلة في هذا الملف، كل في مجال اختصاصاته، موضحا بخصوص الترتيبات مع الجهات السعودية أنه تم عقد الاجتماع السنوي مع وزير الحج السعودي بتاريخ 9 يناير 2023، لتدارس جميع الترتيبات المتعلقة بموسم 1444 وتوقيع محضر اتفاق يحدد هاته الترتيبات والتنظيمات.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أنه تم تحديد مسؤوليات كل من البعثة المغربية للحج ومختلف الجهات السعودية المكلفة بشؤون الحج، وضع وحصر ترتيبات استقبال ونقل وتفويج الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة خلال أيام الحج، ووضع الإطار العام لتأمين السكن والتغذية للحجاج بالديار المقدسة.

علاوة على ذلك، تم وضع الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الحجاج أثناء التفويج لجسر الجمرات، ووضع الترتيبات الضرورية لتوفير أماكن وخيام وأفرشة وأغطية كافية بمشعر منى، وتوفير الأطعمة والماء الشروب بالكم الكافي طيلة المناسك، بالإضافة إلى وضع الترتيبات اللازمة لتوفير حافلات جيدة "موديل 2018 فما فوق" لنقل الحجاج، والتنظيم الرسمي بين المدن مكة والمدينة وجدة وبين المشاعر المقدسة.

(ومع 23/05/2023)