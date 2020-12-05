السيد الجزولي : اتفاق تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيمكن من تنزيل رؤية صاحب الجلالة لإفريقيا

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، يوم السبت، إن اتفاق تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيمكن من تنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفريقيا.

وأبرز السيد الجزولي، في تصريح للصحافة على هامش أشغال القمة الاستثنائية الـ13 للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، المنظمة عبر تقنية الفيديو، أن المملكة، التي وقعت على اتفاقية إحداث هذه المنطقة في مارس 2018، بصدد المصادقة على اتفاق تفعيل هذه المنطقة الذي يمكن من تنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفريقيا.

وأضاف، في هذا الصدد، أن الإطلاق الرسمي لانطلاقة المبادلات التجارية في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ينسجم مع الرؤية الملكية من خلال تمكين المقاولين والمستثمرين والفاعلين المغاربة في المجال الصناعي من الإشعاع في منطقة تضم حاليا حوالي 1,2 مليار شخص و2,5 مليار في أفق 2050.

ويجتمع قادة دول وحكومات 54 بلدا عضوا بالاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو، في إطار القمة الاستثنائية المخصصة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي يرتقب أن تناقش وتصادق على الإطلاق الرسمي لانطلاقة المبادلات التجارية في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في فاتح يناير 2021.

(ومع 05/12/2020)