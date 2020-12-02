السيد الجزولي يسلم في كينشاسا رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس تشيسكيدي

سلم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي ، يوم الثلاثاء ، في كينشاسا ، رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، إلى فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد فيليكس أنطوان تشيسكيدي.

وخلال هذا الاستقبال ،الذي جرى بحضور سفير جلالة الملك بجمهورية الكونغو الديمقراطية السيد رشيد أغاسيم ، نقل الوزير المنتدب تحيات وصداقة جلالة الملك أيده الله لفخامة رئيس الجمهورية والشعب الكونغولي الشقيق. وبهذه المناسبة، استعرض الوزير المنتدب العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسبل تعزيزها.

كما تم التطرق ،خلال هذا اللقاء، للاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الافريقي ، الذي ستتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسته.

(ومع 02/12/2020)