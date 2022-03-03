السيد السكوري يؤكد التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري ، يوم الخميس، التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، واستكمال إطلاق الحوارات القطاعية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن السيد السكوري ذكر، في عرض قدمه حول الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جرت الأسبوع الماضي، بإشراف من رئيس الحكومة، مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا أرباب العمل الممثلين في الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، بمختلف مطالب الفرقاء الاجتماعيين.

وأضاف الوزير أنه تم التطرق كذلك إلى منهجية العمل المقترحة من أجل حوار اجتماعي فعال، في أفق التوصل إلى الاتفاقات اللازمة مع كل الأطراف.

(ومع 03/03/2022)