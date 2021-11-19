السيد السكوري يقدم بالعيون برنامجي “أوراش” و”فرصة” للتشغيل وخلق المقاولات

ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري ، يوم الجمعة بالعيون، أشغال اللقاء الجهوي الخامس لإطلاق المشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، مبرزا ان هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

ويتعلق الأمر، حسب الوزير، ببرنامج “أوراش” الذي خصصت له 2.25 مليار درهم لتحقيق هدف بلوغ 250 ألف مستفيد سنتي 2022 و2023، وبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة، والذي رصدت له اعتمادات مالية يقدر ب 1.25 مليار درهم .

وأكد الوزير على أهمية هذا اللقاء التشاوري، مسجلا أن مبادرة إطلاق المشاورات الجهوية تتوخى التنفيذ الأمثل لمضامين البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات على المستوى الترابي والاستفادة من البرامج الرائدة التي توجد في طور التنفيذ على مستوى هذه الجهة، للوصول إلى منهجية عمل مندمجة تتسم بالفعالية ودقة التتبع وتعبئة كل الطاقات والجهود، مع وضع انتظارات المواطنة والمواطن في مقدمة الأولويات.

من جهته، أكد والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، على الأهمية التي يوليها المغرب لمجال التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب والتنمية البشرية، خاصة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وذكر السيد بكرات بالمشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة وأثرها الكبير على التشغيل، وتحديث البنيات التحتية، وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم الحماية الاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره عمال إقليم السمارة وبوجدور وطرفاية، ورئيس مجلس الجهة، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا حول وضعية سوق الشغل والتحديات المطروحة على الجهة في هذا المجال.

وتم الاتفاق على إنشاء فريق عمل سيبدأ أشغاله منذ اليوم، من أجل إجراء مسح لمختلف المشاريع وتدارس واقتراح الإجراءات العملية والآنية لإعداد أقاليم الجهة حتى تكون جاهزة لإطلاق البرامج الحكومية، في تكامل تام بين العمل الحكومي والعمل على المستوى الترابي خدمة لمصلحة الساكنة.

وكان السيد يونس السكوري، قد شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهات سوس ماسة، ومراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والجهة الشرقية، حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، بهدف تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهات لتلبية حاجياتها الحقيقية.

ومع 19/11/2021