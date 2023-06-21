السيد الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن معهد اتفاقات أبراهام للسلام

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وفد عن معهد اتفاقات أبراهام للسلام، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة من 18 إلى 22 من الشهر الجاري.



وذكر بلاغ لمجلس النواب أن وفد معهد اتفاقات أبراهام للسلام يضم الرئيس والمدير التنفيذي روبرت غرينواي، والسفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب وعضو مجلس الاستشاريين، ديفيد فيشر، والمدير المساعد بالمعهد ديفيد أرونسون .



وأشار البلاغ إلى أن المباحثات، التي حضرتها رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، نادية بوعيدا، شكلت مناسبة لإبراز عمق وأهمية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف لخدمة قضايا السلم والسلام العالمي، والتذكير بأهمية التنسيق البرلماني.



وتابع المصدر أنه تمت أيضا خلال اللقاء الإشادة بعمق العلاقات التاريخية المغربية -الأمريكية، وتثمين الموقف الثابت لواشنطن بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية.



ومع: 21 يونيو 2023