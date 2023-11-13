السيد الطالبي العلمي يجري مباحثات مع سفير البرازيل بالرباط

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بالمغرب، ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، هم ت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات ركزت على "متانة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي تعود إلى سنة 1884 وكون المغرب أول بلد أفريقي اعترف باستقلال البرازيل سنة 1822".

كما بحث الجانبان، يضيف البلاغ، الدور الاستراتيجي للبلدين وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف بين مجلسي النواب المغربي والبرازيلي، وتبادل وتقاسم التجارب الخبرات، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأبرز البلاغ أن لقاء رئيس مجلس النواب وسفير البرازيل بالرباط، شكل مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر بشأن الدور المنوط بالمؤسسات التشريعية لدعم السلم والأمن الدوليين ومد جسور الحوار والتواصل الدائمين.

(ومع 13.11.2023)