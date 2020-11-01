السيد العثماني : البلاغ المزعوم بانعقاد مجلس للحكومة للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني "كاذب ومفبرك"

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الأحد بالرباط، أن البلاغ الذي يدعي انعقاد مجلس للحكومة للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني "كاذب ومفبرك"، مشددا على أنه منذ بداية وباء كوفيد-19 ، نهجت الحكومة سياسة "الشفافية والوضوح والصراحة" .

وأوضح السيد العثماني، في تصريح للصحافة، أنه" تفاجئنا بفبركة بعض البلاغات التي تدعي أنه هناك مجلسا للحكومة قرر إعادة الحجر الصحي، وأن كل المعلومات التي تضمنتها تلك البلاغات مجرد أكاذيب ومفبركة"، مبرزا أن "جميع المعلومات الضرورية والقرارات ستصدر عبر القنوات الرسمية والمعهودة وستقوم بنشرها وسائل الإعلام الرسمية".

وبعد أن أشار إلى أن دولا كثيرة أعلنت موجة ثانية من تفشي الوباء، مؤثرة وبائيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا، اعتبر السيد العثماني أن الوضعية الوبائية اليوم "مقلقة".

وشدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على أن "القرارات التي نصدرها هي قرارات وطنية من قبل هيئات علمية وهيئات الرقابة والتتبع"، مشيرا إلى أن هناك" تقييما أسبوعيا للحالة الوبائية بالمغرب والذي يحدد نوعية القرارات التي يمكن اتخاذها مستقبلا".

واعتبر السيد العثماني بأن "سلوكنا جميعا هو الذي يمكن أن يتحكم في هذا الوباء مستقبلا وبالتالي التقليل من عدد الحالات الايجابية والحالات الحرجة وحالات الوفيات".

ودعا رئيس الحكومة، في هذا الاطار، كافة المواطنين والمواطنات إلى التعبئة والالتزام بالإجراءات الصحية والإحترازية التي قررتها السلطات الصحية والأمنية.

(ومع 01/11/2020)